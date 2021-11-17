16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü - Haberler
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16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı.

Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü

ESRARENGİZ YANGINLARIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.

16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü

PSİKOLOJİK DESTEK ALACAKLAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

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Yorumlar (2)
prf.dr. 07:Millet iyice piskopat oldu...adam 46 ya bağlamış evini eğlence olsun diye yakıyor...
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Doğrucu Davud:Aaaa cinler periler değilmiymiş? Bir de hacılara hocalara soracaklardı hani? İyi saatte olsunlar değil miymiş yakanlar? Zır cahil milletimiz hayal kırıklığına uğramıştır şimdi.
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