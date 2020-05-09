16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
09.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:16

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ/ TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER

Ramazan'ın artık çoğunu geride bıraktık ve bereketli günler yavaş yavaş sona eriyor. Ramazan'ın bereketini ve lezzetini sofranıza yansıtan 16. gün menüsü size Ramazan'ın ilk günündeymiş gibi hissettirecek. Ramazan Ayının çoğunu geride bıraktığını 16. Günün iftarında ilk orucunuzu açıyor gibi hissedeceğiniz özel lezzetler var. Türk mutfağının en özel lezzetlerini bir araya geldiği 16. gün menüsünde havuçlu kabak çorbası, sebzeli arpa şehriye pilavı, etli kuru fasulye, cacık ve sütlü revani var. 16. gün iftar menüsünde Türk mutfağının özel lezzetleri var. Havuçlu kabak çorbası, sebzeli arpa şehriye pilavı, etli kuru fasulye, cacık ve sütlü revani ile hem aile için hem de misafir iftar sofraları için ideal bir menü olarak öne çıkıyor.

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ

HAVUÇLU KABAK ÇORBASI

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SEBZELİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ETLİ KURU FASULYE

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

CACIK

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SÜTLÜ REVANİ

16. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

REVANİ TARİFİ

Revani tarifi çat kapı gelen misafirlerinize veya evinizde çay keyfi yaparken keyifle tüketebileceğiniz şerbetli tatlılar grubunda yer alır. Yapımı oldukça pratik olan ve tadı damağınızdan düşemeyecek revani tatlısının isminin nereden geldiğini daha önce duymuşmuydunuz. Revani tarifini açıklamaya geçmeden önce kısaca revani tatlısının ismini nereden aldığından bahsedebiliriz. Revani tatlısı adını nerden almıştır? Farsça ravgani "yağlı, yağda pişmiş, bir tür tereyağlı tatlı", Farsça ravgan "yağ, özellikle tereyağı/sadeyağı" sözcüğünden gelir. Dolayısıyla revani tatlısına revani denmesinin nedeni, Farsaça'da yağda pişmiş tereyağlı tatlı olduğu için bu ismi almıştır. Gelelim yapımı oldukça basit ve pratik olan revani tatlısı tarifine.

İşte revani tatlısı için malzemeler;

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1,5 su bardağı irmik

• 1,5 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 1 tatlı kaşığı limonun rendesi

Şerbeti için

• 3 su bardağı su

• 3 su bardağı toz şeker

• Yarım limonun suyu

Üzeri için

• Hindistan cevizi

REVANİ NASIL YAPILIR

Su ve şekeri bir tencerede kaynatın.

Şerbet kaynayınca kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Altını kapatmadan önce yarım limon sıkın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup köpürene kadar çırpalım.

Karışımın üzerine irmiği, yoğurdu, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştıralım.

En son unu ekleyip, karıştıralım.

Yağlanmış kalıba döküp, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Fırından çıkardığımız sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim. Dilerseniz üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Her yemek ve hamur işi tariflerinde olduğu gibi revani tatlısı tarifinde de bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Emek verip vakit harcayıp hazırlamış olduğunuz revani tarifinin tutması için aşağıda vermiş olduğumuz püf noktalarını değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

Revani tatlısı püf noktaları

Her hamur tarifinde olduğu gibi kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir. Revanin eşit ve düzgün bir şekilde kabarması için yumurta ve şekeri mikserde 5 dk kadar çırpın. Revaninize aroma vermek için yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra içerisinde portakal kabuğu ilave edebilirsiniz. Fırının orta gözüne koyarak 170 derecede pişirmeniz gerekir. Revaniyi fırından olmadan önce kürdan testiyle test edip almanızı öneriyoruz. Kürdanı batırdıktan sonra kürdan temiz çıkıyorsa revaniniz pişmiş demektir. Tüm bu talimatlara uyarsanız revaniniz lezzetli bir şekilde pişecektir.

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