150IQ Team Aurora ayrılığı!

Team Aurora'dan bir ayrılık var...

Profesyonel League of Legends oyuncusu Deniz Yılmaz namı diğer 150IQ, Team Aurora ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Team Aurora Akademi Ligi'nde mücadele edecek kadro iki ay önce . Team Aurora'nın Deniz yerine alacağı oyuncu ise henüz duyurulmadı.

Deniz Yılmaz Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile takımdan ayrıldığını duyurdu. Ek olarak geçirdiği bu zaman süresince yanında onunla birlikte olan koça, arkadaşlarına teşekkürü eksik etmedi.

Team Aurora Akademi takımında oynayan oyuncunun ilerleyen süreçte hangi takımda oynayacağı ise kesin değil. Ancak yakın bir zamanda takım bulup ligde oynamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Playerbros ekibi olarak Deniz Yılmaz'a ilerleyen kariyerinde başarılar diliyor, her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Playerbros