15 yıllık polis memuru, Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Antalya'da, 15 yıllık polis memuru emniyet binasının 4'üncü katında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Mesai arkadaşlarının kanlar içinde bulup hastaneye kaldırdığı 42 yaşındaki polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün saat 17.30 sıralarında, Antalya'da Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 4'üncü katında yer alan Lojistik Büro Amirliği'nde meydana gelen olayda, 15 yıllık polis memuru 42 yaşındaki Hakan A., bilinmeyen nedenle tabancasıyla başına tek el ateş etti. Silah sesini duyan mesai arkadaşları, hemen Hakan A.'nın yanına gitti.

MESAİ ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Kanlar içinde yerde yatan Hakan A. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan A.'yı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hakan A., polis eskortu eşliğinde Antalya'daki özel sağlık kuruluşuna sevk edildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Ameliyata alınan Hakan A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan A.'nın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hakan A.'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı