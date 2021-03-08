15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor
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15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor

08.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:47
15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Rin Kambe isimli kadın, 15 yıldır uzattığı saçının boyu iki metreye ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Rin Kambe isimli kadın, 15 yıldır uzattığı saçının boyu iki metreye ulaştı. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan 35 yaşındaki Rin Kambe isimli kadın, 15 yıldır uzattığı saçının boyu iki metreye ulaştı. Kendisini 'Japon Rapunzel' olarak tanımlayan Kambe, 15 yıldır saçlarını hiç kestirmiyor. Model ve dansçı olan Kambe, Budizm inancını benimseyip sanatçı olma hayalinin peşinden koşmaya başladığı 20 yaşından bu yana saçlarını uzattığını ifade etti. Saç bakımı için her gün neredeyse saatler harcayan Kambe, 4 çeşit tarakla sabah ve akşam olmak üzere saçlarına bakım yaptığını dile getirdi.

'SAÇLARIM ASYA'NIN GÜZELLİK ANLAYIŞINI İFADE EDİYOR'

Yıllardır saçlarını kesmeyen Kambe yaptığı açıklamada, "Saçlarım uzun ve siyah. Asya'nın güzellik anlayışını yansıtmasını seviyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, dünyanın en uzun saçlı kadınının "Rasta-Rapunzel"  takma adlı 50 yaşındaki Asha Mandela olduğu biliniyor. ABD'li kadının saçının uzunluğu tam 16.7 metre ve 19 kilo ağırlığında.


15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor
15 yıldır saçlarını kestirmeyen Japon kadın rekora koşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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