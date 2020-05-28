15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 kardeşi öldü, diğeri ağır yaralı
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15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 kardeşi öldü, diğeri ağır yaralı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Ramazan K.'nin (15) kardeşleriyle birlikte tarlaya giderken kullandığı traktör devrildi.

15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 kardeşi öldü, diğeri ağır yaralı
28.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:12

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Ramazan K.'nin (15) kardeşleriyle birlikte tarlaya giderken kullandığı traktör devrildi. Kazada, Ali Mert K. (4) yaşamını yitirirken, ağabeyi Muharrem K. (8) ağır yaralandı, sürücü Ramazan K. ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayıralan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Ramazan K. tarlaya gitmek için kardeşleri Muharrem K.(8) ve Ali Mert K.'yi de yanına alarak yola çıktı. Tarlaya giden toprak yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Mert K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Muharrem K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ramazan K. ise kazayı yara almadan atlattı. Savcının incelemesinin ardından Ali Mert K.'nin cenazesi, Çal Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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