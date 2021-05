15 yaşındaki oto tamircisi Sultan babasının eli ayağı oldu

Pandemi döneminde evde canı sıkılan 15 yaşındaki Sultan, babasının iş yerinde tamirci çırağı oldu. Sultan'ın en büyük hayali ise yurtdışında servis dükkanı açmak.

Burdur'da pandemi döneminde evde canı sıkılan Sultan Can (15), babasının Yeni Sanayi'de bulunan iş yerine giderek çalışmak istediğini söyledi. Sanayide çırak bulamamaktan yakınan oto tamirci babası ise kızının teklifini geri çevirmedi. Yaklaşık 2 aydır babasının yanında tamirci çıraklığı yapan 15 yaşındaki sultan, bir yandan arabaların tekerlerini sökerken diğer yandan müşterilere çay ve kahve servisi yaparak babasına destek oluyor. Meslekte kendini geliştirmek isteyen Sultan, yurt dışında servis dükkanı açmayı hayal ediyor.

Elinde araba parçaları ile görenleri şaşkına çeviren 15 yaşındaki Sultan, "Pandemi döneminde evde canım sıkıldığı için ve babama yardım etmem gerektiği için buraya geldim. Tekerlek söküyorum, parçacılara gidiyorum. Gelen müşterilere çay, kahve yapıyorum. Meslek çok güzel. Çok beğendiğim için ilerde yurtdışına çıkıp büyük bir servis dükkanı açmak istiyorum. Umarım devam ederim" dedi

Kızının yanında çalışmasından gurur duyanın Sultan Can'ın babası Nasuh İlkay Can ise kızına 5 sene içerisinde bu mesleği öğreteceğini, hayallerin büyük tutulması gerektiğini, bu yüzden kızına elinden gelen desteği sunacağını söyledi. 22 yıldır oto tamircilik yapan ve oto tamirciliğin sadece erkek mesleği olmadığına da değinen baba Nasuh İlkay Can, "Pandemi döneminde canım çok sıkılıyor baba dedi. Gel kızım bana yardım et dedim. Bu dönemde zaten çırak bulmak da çok zor. Sultan gerçekten bu işi çok sevdi. Arabaları life kaldırıyor, teker söküyor, bana çok yardımcı oluyor. Parçaları yıkıyor, parçacıdan parça getiriyor. Gerçekten çok sevdi. Ben bu kadar seveceğini düşünmüyordum. İleride tamirci olmak istiyorum dedi bana. Tabi kızım ben her zaman arkandayım senin dedim. Ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. Annesi de zaten burada beraber çalışıyoruz. Geçen gün geldi bana baba hayallerim var dedi. Yurtdışında büyük bir servis açmayı planlıyorum dedi. Hayaller her zaman büyük tutulmalı. 5-10 sene içerisinde ben sana bu mesleği öğretirim dedim. ve gerçekten bir erkek gibi arabaları kaldırıp, tekerleri söküp altına yatıp yağını salabiliyor. Demekki sadece erkek mesleği değilmiş bu iş. Kadınların yapabileceği bir meslek ve kızıma da güveniyorum. İnşallah önü açık olur. Zaten bütün sektörde kadınlar hep bir numara olma yönünde bu sıralar. Kızıma da çok güveniyorum. İnşallah vatanımıza milletimize başarılı olur" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı