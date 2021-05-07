15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi
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15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

15 yaşındaki kızının evde kaçtığını söyleyen anne, Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. 38 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız, sosyal medyadan tanışıp yanına kaçtığı Faruk Bakırcı'nın Samsun'daki evinde ortaya çıktı. Canlı yayına çıkıp ailesinin yanına dönmek istemeyen genç kız, polisler eşliğinde Bakırcı'nın evinde alındı. O anlarda mutluluktan ne yapacağını bilemeyen anne, stüdyoda baygınlık geçirdi.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 15 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve kaçtığı güne kadar daha önce hiç görmediği 20 yaşındaki Faruk Bakırcı'nın Samsun'daki evine gitti. Kızlarını her yerde arayan ancak bir türlü ulaşamayan aile, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kızının kaçırıldığını söyleyen acılı anneye çok geçmeden mutlu haber verildi.

36 GÜN SONRA KIZINI CANLI YAYINDA GÖRDÜ

Büyük umutlarla kızlarının yolunu gözleyen acılı anne ve abiye kızlarının bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, kayıp kızla ailesini ekranda buluşturdu. Haftalardır kızına ulaşamayan anne Sebahat İnan, kayıp kızını 36 gün sonra canlı yayında gördü. Kızının eve dönmesini isteyen anne, "Asla eve dönmek istemiyorum. Babam beni para karşılığı evlendirmek istedi. Bir daha o eve dönmeyeceğim." sözleri karşısında donup kaldı. Annesine tepki gösteren genç kız, devlet korumasına gireceğini söyledi.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi

GENÇ KIZIN AĞABEYİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan'ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan'ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi

KARIŞIKLIĞI FIRSAT BİLEREK KAÇTI

Sevgilisinin kendisini kaçırmadığını söyleyen genç kız, yayının devam ettiği sırada polisler eşliğinde alındı. Polisler, küçük kızın bulunduğu eve canlı yayında sırasında girerken stüdyodaki annesi sevinçten bir anda bayıldı. Aynı anlarda Samsun'da ise mahallelinin de eve akın etmesiyle ortalık karıştı. İşte o anları fırsat bilen Faruk Bakırcı kayıplara karışırken annesi ise bayıldı. 20 yaşındaki genç tüm aramalara rağmen bulunamadı.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında kriz geçirdi

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahalle sakinleri de olaya karışırken Müge Anlı'nın ekibi zor anlar yaşadı. 15 yaşındaki genç kız, canlı yayında gelen ekipler tarafından devlet korumasına alındı. Canlı yayında ekiplerin kızını aldığını gören anne ise stüdyoda sevinç çığlıkları attıktan sonra baygınlık geçirdi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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