15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok'tan Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Kabahat sende değil

31.10.2019 23:39

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, OHAL ve KHK'larla ilgili Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk oldu. Arınç, burada KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'in Arınç'ın açıklamalarını eleştirmesinin ardından bir tepki de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'tan geldi.

"KABAHAT SENDE DEĞİL SANA BU SÖZLERİ SÖYLEME HADDİNİ VERENDE"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise Arınç'a çok sert tepki gösterdi. Olçok, "Şimdi beni iyi dinleyin sayın Bülent Arınç 251 şehitten sadece ikisi Varank ve Olçak dışındakilerin hiçbiri bilmem ne daire başkanı veya bilmem ne halt genel müdürü değildi diye için mi yanmıyor. Kabahat sende değil sana bu sözleri söyleme HADDİNİ verende" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir YouTube kanalında KHK'lar için, "Bir faciadır" değerlendirmesinde bulunarak, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.