15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?
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Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü olması nedeniyle bu gece camilerden sela okunacak. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz saat kaçta okunacak? Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü olması nedeniyle bu gece camilerden sela okunacak. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Detaylar...

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 00.13'te tüm camilerden sela okunacak. Bu anlamlı gecede selalar, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece gerçekleştirilecek.

15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

SELA NEDİR?

Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamlarına gelen sela (salât) Hz. Peygamber'e Allah'tan rahmet ve selâm temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır.

Bazı özel günlerde ezândan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın sevgili kulu, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selâm bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."

Tekkelerde birbirinden farklı, değişik adlarla anılan pek çok sela okunmaktadır. Sela tekkelerde "çağırma, davet etme" anlamında da kullanılmıştır.Günümüzde sela daha ziyade cuma, pazartesi ve kandil geceleriyle cenazelerde verilir. Selalar minarede sabahleyin ezandan önce, öğle, ikindi ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur.

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