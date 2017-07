15 Temmuz Şehitlerinin İsimleri Formalara Yazıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatanı kahramanca koruyan 249 şehidimizin isimleri Bayrampaşa'da düzenlenen 15 Temmuz minikler futbol turnuvasında oynayan gençlerin formalarına yazıldı.



Bayrampaşa Belediyesi 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı 15 Temmuz minikler futbol turnuvasının açılış törenini Arda Turan spor tesislerinde gerçekleştirdi. Törene, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, 15 Temmuz gazisi Yakup Sezgin, İstanbul Bafra Spor Kulübü sporcusu Yusuf Durmuş müsabakalara katılacak oyuncular ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu turnuvayı başlatma vuruşu ile 15 Temmuz minikler futbol turnuvasının ilk müsabakası gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahraman vatandaşlarımızın isimleri turnuvada oynayan gençlerin formalarında yazıldı.



"Çocuklarımızın formalarında 249 şehidimizin isimleri yazıyor"



15 Temmuz 2016 tarihinde Fetö terör örgütünün hükumeti düşürmek için darbe girişiminde bulunduğunu vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin demokrasisine sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi karşılıksız kaldı. Bu darbe girişimi sırasında 249 tane şehidimiz var, turnuvaya katılan tüm çocuklarımızın formalarında 249 şehidimizin isimlerinden yazıyor" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de ki bütün belediyelere örnek olsun"



Darbe girişiminin olduğu gece gazi olan Yakup Sezgin, "Bu etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir erkinlik olmuş, bu etkinlik Türkiye'deki bütün belediyelere örnek olsun, bunun gibi etkinlikler yapılsın. 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamamız lazım. Bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Çünkü yaşananları unutturmamak için önemli bir etkinlik oluyor. Bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Şehitlerimizin anısına düzenlenen turnuvada oynayacağız"



Hain darbe girişimi sırasında Trabzon'da köyde olduğunu belirten vurgulayan İstanbul Bafra Spor Kulübü sporcusu Yusuf Durmuş, "Darbe girişimi olduğu gece biraz korktum. Havaya değişik renkte fişekler atıldı. Herkes arabayla bir yere gidip korna çalıyordu. Bu turnuvada oynadığım için heyecanlıyım şehitlerimizin anısına düzenlenen turnuvada oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"Bizim için hiç unutulmaz bir gece"



Spor kulüplerinin bünyesinde 450 adet lisanslı futbolcu olduğunu vurgulayan İstanbul Bafra Spor Kulübü basın Sözcüsü Ahmet Mavi, "15 Temmuz minikler futbol turnuvasının ilk kez düzenlenmesi bizler için çok özel bir duygudur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Bafra Spor Kulübü'nün şampiyonluğunu kutlayacaktık bizim için hiç unutulmaz bir gece olacak. Miniklerin bu hain darbe girişimini unutmaması için bu tarz organizasyonların yapılması gerekliydi" dedi. - İSTANBUL