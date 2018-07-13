15 Temmuz Şehitleri Pakistan'da Anıldı

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Roşan Kürşad Baruça, "(15 Temmuz) O gece televizyonlarda kendi insanlarını öldüren tanklar ve uçaklar gördük. Bir insan ve insan hakları aktivisti olarak söylemeliyim ki o gün yaşananları anlatacak bir kelime yok." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde, hayatını kaybedenleri anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı törene İnsan Hakları Bakanı Baruça'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, askeri yetkili ve ülkede yaşayan Türkler katıldı.

Baruça, anma töreninde yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Pakistanlıların Türkiye için dua ettiğini belirterek "O gece televizyonlarda kendi insanlarını öldüren tanklar ve uçaklar gördük. Bir insan ve insan hakları aktivisti olarak söylemeliyim ki o gün yaşananları anlatacak bir kelime yok. İzlediklerimiz bizi şoka uğrattı." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olacağını söyleyen Baruça, 15 Temmuz darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden birinin de Pakistan olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesine dair en dikkat çekici unsurun Türk halkının demokrasiyi savunması olduğunu vurgulayan Baruça, "Bazen teknolojinin geldiği noktayı eleştirsek de o gece bir FaceTime mesajı, insanları ülkeleri ve demokrasilerini savunmak için sokağa döktü. O gece sokaklarda Türk halkının ülke sevgisini ve demokrasi arzusunu gördük. Bir araya geldiklerinde hiçbir gücün insanları yıkamayacağını gördük." diye konuştu.

"FETÖ insanları iyi iş ve eğitim vaadiyle kandırdı"

Büyükelçi Yurdakul da "Türk tarihinin en acı günlerinden biri" olarak tanımladığı 15 Temmuz'un aynı zamanda kahramanlıkların ve demokrasiye bağlılığın gösterildiği bir gün olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Diğer darbe girişimlerinden farklı olarak 15 Temmuz'da halka kurşun sıkıldığını anımsatan Yurdakul, "15 Temmuz'da yaşananlar kendisine kainat imamı diyen Fethullah Gülen'in başını çektiği örgüt tarafından sinsice planlanmış bir darbe girişimidir. Bu hainliği ve vahşeti anlatacak bir söz bulamıyorum. Türk tarihinin gördüğü en kötü terör saldırısıdır." dedi.

Darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğundan şüphe olmadığını belirten Yurdakul, örgüt hakkında da yabancı konuklara ve Bakan Baruça'ya bilgi verdi.

Örgütün 160 ülkede faaliyet gösterdiğine işaret eden Yurdakul, "FETÖ, yıllarca eğitim ve yardım derneği görüntüsü altında 15 Temmuz'da yapacağı ihanete hazırlık yapmış. Çocukları ve ailelerini iyi iş, işi eğitim vaadiyle kandırarak kendisine insan topladı. Okullarda çocukların beyinlerini yıkayarak kendilerini sorgulamayan askerler yetiştirdiler." ifadelerini kullandı.

Örgütün bu insanlar aracılığıyla devlete sızdığını söyleyen Yurdakul, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelere örgütün güvenlik sıkıntılarına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin 2 kısa filmin gösterildiği anma töreninde AA foto muhabirleri tarafından darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Tören, darbe girişimine karşı direnirken şehit olan vatandaşlar için yapılan dua ile sona erdi.