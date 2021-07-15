15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerifle Anıldı
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15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerifle Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerifle Anıldı
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Adıyaman'da "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün 5. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid-i şerif okutuldu.

Adıyaman'da "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün 5. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid-i şerif okutuldu.

Yenipınar Camii'nde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.

Kaynak: Habermetre

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