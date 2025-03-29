Ramazan Bayramı arefe günü bugün (29 Mart) tarihine denk geliyor. Bayram öncesinde yola çıkacak sürücüler ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların durumunu araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arefe günü bugün ücretsiz mi?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AREFE GÜNÜ BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Kararda şu ifadeler yer aldı;

29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

İşte kararname: