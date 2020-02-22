22.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:38

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu. Dikenler arasındaki cesedi bulan vatandaşın ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşımın zor olması sebebiyle polis ve sağlık personeli cesede müdahale etmekte zorluk yaşadı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Uzun uğraşlar neticesinde ilk incelemeyi yapan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de cesedin bulunduğu yere gelmesinin ardından şahsın kimliğine ulaşıldı. İncelemeler neticesinde cesedin 25 yaşlarındaki İsmail T.'ye ait olduğu öğrenildi.

"BATTANİYEYİ KALDIRINCA CESEDİ FARK ETTİM"

Cesedi bulan Serkan Ufuktatlı isimli vatandaş, "Caminin etrafında dolaşırken, bir sokak çocuğuna rastladım. Çocuk bana yukarıda ceset olduğunu söyledi. Bende direkt yukarı geldim. Aradım ama önce bulamadım. Sonra dikenli tellerin arasına bir göz gezdireyim dedim. Battaniye vardı, belki altına atmışlardır dedim. Battaniyeyi kaldırınca cesedi fark ettim ve durumu 155 ekiplerine ihbar ettim" dedi.

Ekipler, kesin ölüm nedeni henüz belli olmayan şahısın cesedi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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