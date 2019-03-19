15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulundan Şehitlik Ziyareti

Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü İsmail Çamuroğlu ile öğretmenleri eşliğinde şehitliği ziyaret ederek Kuran'ı Kerim okudu ve dua etti.

Bu sırada şehitlikte bulunan Vali Osman Kaymak, öğrencilerin yanına gelerek onlarla sohbet etti ve bu güzel davranışları için kutladı.

Çamuroğlu, kahraman Türk ordusunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadele ile yalnızca Türk tarihini değil, dünya tarihinin akışını da etkilediğini söyledi.

Çanakkale'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılığın Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlediğini vurgulayan Çamuroğlu, "Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık söz konusu olduğunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. Çünkü Türk ordusu, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı Çanakkale'nin geçilmesine izin vermemiştir. Şehitlerimiz bu savaşla dünya tarihine 'Çanakkale geçilemez' sözünün yazılmasını sağlamıştır." dedi.

Çamuroğlu, bu vatanı kendilerine bırakan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA