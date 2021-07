15 Temmuz Şehidimiz Serdar Gökbayrak Kabri Başında Dualarla Anıldı

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak'ın kabri başında düzenlenen anma programına katıldı, ailesi ve yakınlarını ziyaret etti.

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak'ın kabri başında düzenlenen anma programına katıldı, ailesi ve yakınlarını ziyaret etti. Şehit Polis Memurunun Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Şehidimizin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili P. Alb. Atakan Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Aydın Kutlu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Hasan Başiş, Kurum Müdürleri, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. "Şehitlerimiz Dualarla Yad Edildi"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Şehit Polis Memuru Serdar Gökbayrak ile tüm şehitlerimiz için İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından yaptırılan duanın ardından Vali Kaldırım ve protokol üyeleri, şehidimizin mezarına karanfil bıraktılar. "Şanlı Tarihimizi Unutmadık, Unutmayacağız"

Şehidimizin kabri başında bir konuşma yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tarihimizin şanlı dönüm noktalarından birisi olan 15 Temmuz münasebetiyle bugünü, şanlı tarihimizin önemli sayfalarından birisinde bu kahramanlığı bize yaşatan şehitlerimizin huzurunda, aziz milletimizin huzurunda, bugünü yad etmek, hatırlamak, tekrar sinelerimize yazmak-kazımak, akıllarımıza yazmak-kazımak ve bize bırakılan bu emaneti en iyi şekilde idrak etmek için en anlamlı, en güzel mekanda Şehidimizin kabrinde tekrar bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yüce Allah bizlere bir daha böyle günler yaşatmasın diye dua ediyoruz. Ancak Türk tarihi malum bu tür hadiseleri, bu tür ihanetleri konumu gereği çok fazla yaşamıştır. Ayrıca tarihimiz yine şanlı geçmişiyle, şanlı dönüm noktalarıyla, kahramanlıklarla doludur. Yeryüzünde Türk milleti kadar asil bir millet, aziz bir millet, insanlığa kıymet veren, değer veren, insanı baş tacı yapan başka bir millet daha yoktur. Bu asil millet, tarihin her döneminde var olmuş, bugüne kadar gelmiş, bugünden sonra da İnşallah ebediyete kadar var olacaktır, yaşayacaktır ve bayraklaştırdığı değerleri, insanlık değerlerini, manevi değerlerini baş tacı yapıp ebediyete kadar da taşıyacaktır. "Bizlere Şehitlerimizi Tebcil Etmek Düşer" Az önce dinlediğimiz ve yüreğimize ferahlık veren Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere, Yüce Allah sabredenlerle beraberdir. Ne olursa olsun her konuda bize sabır düşer, bize Şehitlerimizi tebcil etmek düşer, onların emaneti olan kıymetli eşlerini, evlatlarını, ailelerini ve anne-babalarını baş tacı yapmak düşer. Bizim milletimiz zaten emanetin kadrini-kıymetini bilen, gönlünde ve sinesinde Şehitleri yaşatan, her zaman kıymet, değer veren ve o kıymeti, o kadri bilen müstesna bir millettir. Şehitlerimiz bizlere çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir emanet bıraktılar. Bunun farkında olarak, bu sorumluluğun bilinciyle İnşallah bizler de buna göre çalışacağız, buna göre gayret edeceğiz, bu aziz toprak parçasını, şehitlerimizin şanına yaraşır şekilde temsil edip inşallah dünya sahnesinde yeniden güçlü, kuvvetli, kudretli, yine dünyaya insanlık öğreten bir millet olacağız. Bunu başarabilmek için bizlere gerçekten çok çalışmak düşer, çok gayret etmek düşer, çünkü bu aziz millet, tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisini daha yaşadığının farkındadır. "Rabbim Tüm Şehitlerimizden, Gazilerimizden Razı Olsun" Çanakkale Savaşı'nı yaşadık, Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık ve daha nice dönüm noktalarımız oldu. Bu ülkede mutlaka herkesin bir şekilde soyundan, akrabasından şehitleri vardır. Hepimiz birer Şehit oğlu-kızı, Şehit babası-anası, Şehit torunuyuz. Böyle olayları İnşallah bir daha yaşamayız, ancak ihanet şebekeleri karşımıza çıktığı zaman da bugüne kadar olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, bu millet nasıl karşılık vereceğini yine kararlı bir şekilde gösterecektir. Bu ruh, bu damar, bu aziz millette var olup yaşamaktadır ve İnşallah ilelebet de yaşayacaktır. Rabbim tüm Şehitlerimizden, Gazilerimizden razı olsun" dedi. "Şehidimizin Ailesini Ziyaret Etti" Buradaki programın ardından İl Protokolü ile birlikte Şehidimizin Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesinde ikamet eden ailesini de ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Şehit Polis Memurunun ailesi ve yakınları ile bir süre sohbet etti. Devletimizin ve Milletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını, başımızın tacı olan şehitlerimizin bu kıymetli emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Vali Kaldırım, Şehidimizin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Kaynak: Habermetre