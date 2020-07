15 Temmuz şehidi polisin babası: Unutmadık, unutamayız İSTANBUL'un Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda.

İSTANBUL'un Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız" dedi.

Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildikten sonra törene katılanlar, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Darbe girişimi sırasında, İstanbul Orhanlı Gişeleri'nde görev yaparken, ekip aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen de oğlunun mezarına karanfil bıraktı. Özen, "Bizim için her gün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Her zaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da" diye konuştu. Bolu Valisi Ümit de "Şuurunu kaybeden, kimliğini kaybeden, adileşen ve bu memleketi kendisine hedef olarak seçmiş hainlere kendilerini satan birtakım güruhun girişmiş olduğu çok ciddi, önemli ve vahim bir işgal girişiminin yıl dönümünü yaşıyoruz. Biz hepimiz, sizler de dahil olmak üzere 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'ları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarihinizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek geleceğimize umutla bakamayız" dedi.

Kaynak: DHA