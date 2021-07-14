15 Temmuz Şehidi Barış Efe, kabri başında anıldı
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15 Temmuz Şehidi Barış Efe, kabri başında anıldı

15 Temmuz Şehidi Barış Efe, kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY mensubu askerlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları hain darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören Köyü'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY mensubu askerlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları hain darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören Köyü'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Barış Efe'nin kabir ziyareti öncesinde Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri annesi Nazife Efe'yi baba ocağında ziyaret ettiler.

15 Temmuz Şehidi Barış Efe'nin kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından Vali Fuat Gürel, Şehidin Annesi Nazife Efe, Kardeşleri Serpil ve Erdem Efe ile protokol üyeleri tarafından Şehit Barış Efe'nin kabrine karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Şehidi Barış Efe başta olmak üzere tüm şehitler için Çukurören Köy Camiinde Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.

Kabir ziyaretine ve Mevlid-i Şerif'e Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK

15 Temmuz Şehidi Barış Efe, kabri başında anıldı
15 Temmuz Şehidi Barış Efe, kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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