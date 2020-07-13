- 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu
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- 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu

- 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

13.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:55

- 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. TÜGVA tarafından düzenlenen sergide, interaktif ekranlar sayesinde fotoğraflar elektronik ortamda videoya dönüştü. Sergiyi gezenler o anlara yeniden şahit oldu.

Zonguldak Valiliği ve TÜGVA İl temsilciliği tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcısı Turgut Subaşı, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkan yardımcısı Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı sonrasında Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler sergide yer alan 15 Temmuz hain darbe girişimine ait fotoğrafları inceledi. Vali Tutulmaz, özel uygulanan tabletli fotoğrafa doğru tutarak interaktif video gösterimini izledi.

Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz "4 yıl önce bugün ülkemiz adına önemli bir gün yaşandı. Bağımsızlığına, birliğine bugün bir kez daha sahip çıktı. Bu tür sergilerde gençlerimiz bu günleri unutmamalıdır. Bu hafta değişik etkinliklerle haftayı değerlendireceğiz. yeniden milli birliğimize, demokrasimize sahip çıktığımızı göstereceğiz. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle etkinlikler sembolik olacak. Allah tekrar bu millete bu sıkıntıyı yaşatmasın" şeklinde konuştu.

- 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu

Kaynak: İHA

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