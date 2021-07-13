15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor
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15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor

15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Batmanlı Mehmet Çelik, o gecenin izlerini vücudunda taşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Batmanlı Mehmet Çelik, o gecenin izlerini vücudunda taşıyor.

İBB önündeki direnişte açılan ateşle iki bacağından yaralanan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Çelik, o gece yaşadıklarını 3 yıl önce döndüğü memleketi Batman'da AA muhabirine anlattı.

Çelik, darbe girişimini televizyondan duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara çıkın." çağrısının hemen ardından komşuları ve arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarını belirterek Vatan Caddesi'nde yaklaşık 2 saat darbecilere karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Tanklardan ateş açıldığını dile getiren Çelik, "Orada birkaç kişi yaralandı. Daha sonra tekbirlerle Büyükşehir Belediyesine doğru yürüdük. İnsanlara ateş etmeye başladılar. Bir arkadaşımı yanımda şehit verdim, bir arkadaşım yaralandı. Yaralı arkadaşlarıma yardım ederken iki bacağımdan vuruldum. Sol bacağıma platin takıldı, belim de zarar gördü. Bacağım 5 santimetre kısaldı." dedi.

Hastanede gözünü açtığını anlatan Çelik, 4 ayda 4 ameliyat geçirdiğini, yaklaşık bir yıl tedavi gördüğünü, hala da sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

"Hiç kimsede korku yoktu"

İBB'nin önünde o gece mahşeri bir kalabalığın olduğunu aktaran Çelik, FETÖ'cülerin açtığı ateşe rağmen hiç kimsenin geri çekilmediğini vurguladı.

Mehmet Çelik, insanların korkusuzca darbecilerin üzerine yürüdüğünü anlatarak, "Tek hedefimiz düşmanı defetmekti. Hiç kimsede korku yoktu. Herkes bu uğurda şehit olmak istiyordu." diye konuştu.

"Yaralarımı gururla taşıyorum"

Darbecilere karşı 7'den 70'e herkesin direndiğini ifade eden Çelik, 15 Temmuz'un her yıl dönümünde nasıl gururla meydanlara çıktıklarını ve mermilere karşı nasıl korkusuzca durduklarını hatırladığını dile getirdi.

Çelik, yaşadıkları o günleri torunlarına anlatacaklarını aktararak, "Bu ülkenin nasıl var olduğunu, nasıl var olacağını anlatacağız. Yaralarımı gururla taşıyorum, gurur ve şeref duyuyorum. Acı çektik, sıkıntı çektik ama o sıkıntıya değer bu gurur. Bundan sonra hiç kimse darbe teşebbüsüne kalkışamaz. Hiç kimse milletin gücünü sınayamaz. Bu millet asla bunlar gibi çapulculara müsaade etmez." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor
15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor
15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor
15 Temmuz gazisi Batmanlı Mehmet Çelik yaralarının izini gururla taşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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