15 Temmuz Gazisi Aras Dünya Evine Girdi - Istanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kalçasına mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Erdal Aras, evlendi.



Gazi Aras ile Elif Bulut'un nikah töreni Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.



Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından kıyılan nikahta, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ile Avcılar Murat Körük Hastanesi Başhekim Yardımcı Uzman Dr. Vahap Sever çiftin şahidi oldu.



Belediye başkanı Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilik şerefine nail olan Aras'ın özel gününde yanında olmak istediklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü. 15 Temmuz hepimiz için acı bir gündü, kazanmış olduğumuz bu gurur tablosu olmasıydı, o günü acı bir gün olarak hatırlayacaktık ama şimdi acısının yanında, gurur ve onur duyduğumuz o demokrasi mücadelesini veren kardeşimizin yanındayız." dedi.



Gazi Aras ise, düğünü 15 Temmuz'da yapmayı istediğini dile getirerek, "Ama o gün devlet bünyesinde gerçekleştirilecek programlardan dolayı 1 hafta öncesine aldık. Bu mutlu günümde de gazi kardeşlerim de beni yalnız bırakmayarak şahidim oldu." diye konuştu.



Nikah töreni sonrası sema gösterisi sunuldu.