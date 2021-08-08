15 Temmuz Federasyonu'ndan yangından etkilenen bölgelere yardım eli
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15 Temmuz Federasyonu'ndan yangından etkilenen bölgelere yardım eli

15 Temmuz Federasyonu'ndan yangından etkilenen bölgelere yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin ve beraberindeki heyet, Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin ve beraberindeki heyet, Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki halkı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Şahin, Akdeniz ve Ege'de yangınlardan etkilenenlere federasyon olarak gıda ve giyim yardımında bulundu.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, yangın bölgesine çıkarma yaptı. Başkan Şahin beraberindeki heyet ile birlikte Antalya'da yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Şahin, "Ülkemizin bazı bölgelerinde kontrol altında devam etmekte olan orman yangınları için 15 Temmuz Federasyonu olarak bizlerde hep birlikte Antalya - Manavgat'ta vatandaşlarımızla beraber seferber olmuş bulunmaktayız. Yangın bölgelerinde hiç bir beklenti içerisinde olmadan ve karşılık beklemeden günlerce çalışan duyarlı kahraman vatandaşlarımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerine, hava ve karadan yangın söndürme çalışmalarına destek veren bütün ekiplere ayrıca bölge mülki amirlerimize vermiş oldukları mücadeleden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bugün bir yandan bu mücadelenin bir parçası olmanın vermiş olduğu gururu yaşarken diğer bir yandan da kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ve canlılarımızın hüznünü birlikte yaşamaktayız. İmkanlarımızın bütünüyle ülkemiz, bayrağımız ve vatandaşlarımız için tüm doğal afetlerde ne yapılması gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız. Fransa, Kırgızistan, Azerbaycan, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak Federasyonumuzun temsilcileri ile birlikte yapmış olduğumuz gıda, giysi yardımlarının akabinde tahrip olan tüm ormanlarımızı yeniden yeşertmek amacıyla 251 şehidimizin anısına 251'er fidan dikme sözü verdik. Bu insanlık suçunu ortadan kaldırmak adına vakit top yekün birlik olma vaktidir. Vakit zalimin karşısında elif gibi dik durma vaktidir. Vakit nefesimizi geri kazanma vaktidir" dedi. - DİYARBAKIR

15 Temmuz Federasyonu'ndan yangından etkilenen bölgelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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