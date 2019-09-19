15 Temmuz Federasyonu'ndan kayyuma tam destek

19.09.2019 17:03

15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, şehit aileleri olarak terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kulp Belediye Başkanlığına kayyum atamasına tam destek verdiklerini açıkladı.



Olcay, 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet'in görevlendirilmesinin olumlu bir adım olduğunu söyledi. Olcay, "Yerel seçimlerinde Kulp Belediye Başkanı olarak seçilmiş, seçildiği günden beri terör örgütü ile arasına mesafe koymayarak, onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk kandilden alarak terör örgütüne destek veren ve nitekim Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet'in görevlendirilmesi olumlu bir adımdır. Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı, yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir. Terör örgütlerine mesafe koymayana, biz mesafe koyarız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA