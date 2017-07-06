15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bir Dizi Etkinlikle Kutlanacak

Terör elebaşı Fetullah Gülen'in, Türk askeri üniforması kılığına soktuğu teröristleri tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde, Nevşehir Belediyesi bir dizi etkinliğe imza atacak.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, Türk Milleti'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne yönelik olarak yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve dik duruşu ile aziz Türk milletinin güçlü iradesi ile önlendiğini belirtti. Ünver, yaşanan bu hainliğin yüzyıllar boyunca asla unutulmayacağını dile getirerek, darbe girişiminin 1. yılında hain odakların kirli emellerinin milletçe hatırlanacağını ifade etti.



Belediye Başkanı Ünver, Nevşehir Belediyesinin organizatörlüğünde Diriliş Meydanı'nda 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz 2017 Perşembe günü akşamında, Nevşehir'in 20 Temmuz 1954'de Bakanlar Kurulu kararıyla il haline getirilişinin 63. yıldönümü de olması nedeniyle final etkinliği ile gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, anlam ve önemine uygun bir şekilde organize edildiğini kaydetti.



Kabaklı, Yıldızdoğan ve Işılak halkla buluşuyor



Ünver, etkinlikler kapsamında 16 Temmuz Pazar günü, Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın Diriliş Meydanı'nda konser vereceğini belirterek, 18 Temmuz Salı günü akşamı da yine Türk Müziğinin güçlü seslerinden sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın konser vereceğini söyledi.



Ünver, Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun 17 Temmuz ve 19 Temmuz tarihlerinde kahramanlık türküleri ve mehter gösterisi sunacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü de,Türk Müziğinin sevilen sesi Uğur Işılak'ın da halka açık bir konser vereceği müjdesini de verdi.



Ünver, Diriliş Meydanında 15-20 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayan süre içerisinde,Milli İradenin yok edilmesini amaçlayan hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmelerin anlatılacağı video gösterilerinin yanı sıra, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider'in de katılacağı demokrasi mitinglerinin düzenleneceğini söyledi.



Ünver, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde tüm Nevşehirlileri,ellerinde Türk Bayraklarıyla birlikte Diriliş Meydanına davet etti. - NEVŞEHİR