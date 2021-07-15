15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Aziz Şehitlerimiz Rahmetle Yad Edildi

Tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz, karanlık geceden aydınlık sabaha şanlı direnişle ulaşarak milletçe destan yazdığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz, karanlık geceden aydınlık sabaha şanlı direnişle ulaşarak milletçe destan yazdığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Millet olma bilincimizin yeniden yeşerdiği, demokrasimizin daha da güçlendiği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında aziz şehitlerimiz unutulmadı.

Kocatepe Asri Mezarlığında bulunan Afyonkarahisar Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edilerek, şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

Aynı Ruhla Geleceğe Aktarmalıyız

Etkinlikler Zafer Meydanında Afyonkarahisar Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılması ile devam etti. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Gökmen Çiçek: "her bir kare hafızalarımıza kazınması gereken kahramanlıklarla dolu. Bu destanı unutmamalı, nesilden nesile aynı ruhla aktarmalıyız" dedi.

Etkinlikler kapsamında İmaret Camiinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutularak, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve ülkemizin birlik ve beraberliği için dualar edildi.

Gün içindeki etkinliklerde son olarak Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Turu adlı Bisiklet Turu, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerince başlatıldı.

Kurtuluş Caddesi'nden başlayan Yeşilyol'dan devam eden Bisiklet Turu, zafer Meydanında son buldu.

Yapılan etkinliklere Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve bazı il müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre