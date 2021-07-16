15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur"an tilaveti ve mehter marşları ile kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur"an tilaveti ve mehter marşları ile kutlandı. Denizli'de yaşananları videolardan izlediğini belirten Vali Atik, "1919 yılında gösterilen kahramanlık mücadelesini 5 yıl öncede gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından planlana hain darbe girişiminin ardından her yıl düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de meydanlarda kutlanıldı. Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından 15 Temmuz Şehitleri Delikli Çınar Meydanında Kur"an tilaveti ve mehter marşları ile anıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen programda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün bu saatlerde hain darbe girişimi ülkemizi param parça etme girişimi, bayrağımızı indirme, ezanımı susturma girişimi başladığı zaman tam 5 yıl önce şükürler olsun ki sizler, vatandaşlarımız, hemşehrehrilerimiz 81 ilde tüm kardeşlerimiz imanıyla, inancıyla vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla kıyama kalktı, geçit vermediniz. Vatanımıza sahip çıkmanız onun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var"

1919 yılında yunan işgalinde de Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin önderliğinde halkın mücadelesine değinen Denizli Valisi Ali Fuat Atik; "15 Mayıs 1919'da İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde bu topraklarda Müftü Ahmet Hulusi Efendi diye bir müftümüz vardı. Yanımızda bulunan sancağı eline alarak meydana çıktı şunu söyledi 'işgal altında olan bir memlekette müminlerin silahlanması ve düşmana karşı koruması dini bir vecibedir' diye Denizli halkını işgale karşı birlik ve beraberlik içerisinde topyekün bir hale getirdi. Beynini satmış, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı Denizli'den bir ses haykırdı. Ben bunların hepsini o dönem çekilen videolardan izledim. Allah razı olsun. Vatanınıza, milletinize sahip çıktığınız için sizlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 1919 yılında gösterilen kahramanlık mücadelesini 5 yıl öncede gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kur'an ve marşlarla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 02:39:29. #1.15#

title