15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Şalvar Güreşi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Şalvar Güreşi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Şalvar Güreşi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Batıpark Karakucak Sahası'nda Şalvar Güreşi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Batıpark Karakucak Sahası'nda Şalvar Güreşi düzenlendi. Valiliğimiz koordinesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen organizasyonda, şampiyon olan güreşçilere madalya ve kupaları Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, protokol üyeleri ve güreş camiasının önemli isimleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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