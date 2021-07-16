15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5.yıldönümü anma töreni Halkımızın Katılımıyla Kapaklı Atatürk meydanında düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5. yıldönümü anma töreni Halkımızın Katılımıyla Kapaklı Atatürk meydanında düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5. yıldönümü anma töreni Halkımızın Katılımıyla Kapaklı Atatürk meydanında düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden program İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan DANIŞMAZ ve Belediye Başkanı Mustafa ÇETİN, konuşlarını yaparak devam etti. Sinevizyon gösterisi, Şiirlerin okunması, Kaside ve ilahirin okunması ile devam eden Program Perşembeyi Cuma ya bağlayan gece saat: 00: 13'da Kapaklı Müftülüğü tarafından Atatürk Meydanı ve tüm camilerde sela okunması ile sabah ezanı öncesi okunacak sela ile son buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kaymakam Sayın Bülent HAMİTOĞLU, Belediye Başkanı Mustafa ÇETİN, Jandarma Komutanı Fevzi BAYRAM, Emniyet Müdürü Özkan KARA, İlçe Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri, İlçe Protokolu ve Kıymetli Kapaklı'lı vatandaşlarımızın katılımı ile gerkekleştirildi.

Kaynak: Habermetre