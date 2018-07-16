15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz Gazisi Yavuz Dede

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla selalar okundu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte Kanal 7 Radyo sunucusu Mehmet Can, 15 Temmuz Gazisi Yavuz Dede ile söyleşi gerçekleştirdi.

15 Temmuz hain kalkışma sırasında kolundan yaralanan gazi Dede, yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 25 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız ile anısı anlatan Dede, şunları söyledi:

"15 Temmuz Şehitler köprüsünde yaralanan kişilere yardım etmeye başladım. 25 yaşlarında birisi sol kulağından vurulmuş kişiyi sağlık ekiplerine kadar taşıdım. Kim olduğunu dahi bilmiyordum. Yaralı olarak taşıdığım kişinin kim olduğunu tam 1 yıl sonra öğrendim. Onu da bir Pazar günü TRT'de 15 Temmuz belgeselini izliyorum. Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi konuşmasını izledim. Muharrem'in annesi 'benim oğlum Gültepe'den yola çıktı. Avrupa tarafından sol kulağından vuruldu.' dedi. Eyvah dedim, bu benim yaralı olarak taşıdığım çocuktu. Ertesi gün 15 Temmuz günü çektiğim videoları izledim. Köprüde cep telefonumla video çekerken, Muharrem önümden geçerek bana gülümsediğini gördüm." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla saat 00.13'te Demokrasi Meydanı'nda ve kentteki camilerden selalar okundu.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla program düzenledi. Saat 00.13'te ilçedeki camilerde selalar okundu.