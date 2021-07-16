15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Büyükşehir Belediye binasındaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Millete Sesleniş hitabını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları ile konservatuvar ekibinden ilahi ve kahramanlık türkülerini dinledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında milli sporcuların katılımıyla "sancak koşusu" yapıldı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanan milli sporcular, sırayla taşıdıkları sancağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na ulaştırdı. 25 milli sporcunun görev aldığı etkinlikte milli sporcu Mehmet Haydar Türk, Vali Ali Fuat Atik'e sancağı takdim etti.

Vali Atik sancağı öperek teslim alırken, koşuya katılan sporculara teşekkür belgesi verdi.

Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, kentin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toprağını parçalamak isteyen, bizden gibi görünüp bizim gibi olmayan, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı, Denizli'den bir ses haykırdı. Vatanımıza, milletimize sahip çıktığınız için sizlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Denizli 1919'da gösterdiği kahramanlığı 5 yıl önce de gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarımın genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun. Bizi Anadolu topraklarından söküp atmak için türlü türlü oyunlar denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar. Özellikle son yıllarda ülkemizin istikrarlı gidişatını bozmak isteyen, bu istikrarı hazmedemeyen, Türk milletinin ağaya kalkmasını, Türklerin şahlanmasını hazmedemeyenler maşa olarak elemanlarını, kudurmuş köpeklerini sahneye sürdüler. Çok şükür böyle bir milletin evladıyım. Biz bu vatanı böldürtmeyceğiz."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da "Şükürler olsun ki sizler, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, 81 ilde tüm kardeşlerimiz imanıyla, inancıyla, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla kıyama kalktı, darbecilere geçit vermediniz. ve ülkemizi bütün tuttunuz, bugün bayrağımızın dalgalanması sizleriz sayesinde oldu." diye konuştu.

Programa, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu