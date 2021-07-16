Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
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Hakkari 15 Temmuz için tek yürek

Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tek yürek oldu.

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tek yürek oldu.

Hakkari'de de Valilik binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sela ve Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşmasının dinletildiği programda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016'da milli irade, demokrasi, hukuk devleti ve halkın birliği hedef alındığını belirtti. Vali Akbıyık,"Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milletin vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle hain bir girişimde bulunuldu. Yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. O gece, aziz milletimiz kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te 'vatan' diye kabul ettiği bu coğrafyayı sadece yaşam alanı olarak görmediğini özellikle istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Recep Ertugay da İstiklal Marşı'nın önemine değindi.

Konuşmaların ardından ilahi ve müzik dinletisi sunulan, şehitler için dua edilen programa sela okunması ile sona erdi.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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