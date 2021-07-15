15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde program düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı'ndaki anma programında toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Aksaz Askeri Bandosu konser verdi. Mehter takımı, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak marşlar seslendirdi.

Etkinlik sırasında Marmaris su sporları merkezi sporcuları gösteri gerçekleştirdi.

Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi. Geminin gövdesine "Türkiye Geçilmez" yazısı lazer ışıklarla yansıtıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Muğla Valiliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe, Muğla Valisi Orhan Tavlı, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ile babası Nihat Eker'in yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris'te program düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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