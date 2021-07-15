15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.
Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehitlik defterini imzaladı.
Etkinlik şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Törene Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz