15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl merkezindeki Şerifpaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okundu. Programa, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile vatandaşlar katıldı.

Gölpazarı

Gölpazarı'ndaki etkinlikte şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Yeni Cami'de mevlit okutulmasının ardından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin canlarını feda ederek bu toprakları emanet bıraktığını belirterek, "Bu bayrak hiç inmeyecek ve bu ezan susmayacak, Anadolu'da, bu coğrafyada milletimizin medeniyet yürüyüşü devam edecek." dedi.

Programa, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üstçavuş Arif Safi, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Müftü Vekili Vaiz Abdullah Aydın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Osmaneli

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, siyasi parti başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, gaziler ile şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle etkinlik sona erdi.

Daha sonra Rüstem Paşa Camisinde mevlit okutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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