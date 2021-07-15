15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 Temmuz 2016 günü aziz milletimiz bir kez daha şanlı duruşunu sergilemiş, devletimize karşı düzenlenen bu alçak darbe girişiminde devletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna tankların altında yatabilecek kadar kendini ortaya koymuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir...

15 Temmuz 2016 günü aziz milletimiz bir kez daha şanlı duruşunu sergilemiş, devletimize karşı düzenlenen bu alçak darbe girişiminde devletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna tankların altında yatabilecek kadar kendini ortaya koymuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlamıştır.

Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz, bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

15 Temmuz'da bunu tüm dünya görmüştür ki, Türkiye farklı ırklarda, farklı tenlerde atan tek bir yürektir. Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale'den ve nicelerinden ders almayanlar, 15 Temmuz'da bayrağa sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğrenmiştir.

Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara FETÖ/PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir.

Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim, bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.

Tüm Şehitlerimize Allahtan Rahmet ve Gazilerimize Şifalar diliyorum.

Yalçın ERTAŞ

Ilgın Belediye Başkanı

Kaynak: Habermetre

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