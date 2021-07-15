15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarken aziz milletimizin her daim birlik, beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarken aziz milletimizin her daim birlik, beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa kavuşturmak için sokaklara dökülen milletimizin her ferdine teşekkürlerimi sunuyoruz. Gazilerimizin her birine sağlıklı ve uzun ömürler dilerken başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bugün aziz vatanımızda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk' un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı için TIKLAYINIZ.

Kaynak: Habermetre

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