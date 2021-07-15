"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" VESİLESİYLE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZ ONURUNA YEMEK ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle Şehit ve Gazi ailelerimiz onuruna yemek organizasyonu düzenlendi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle Şehit ve Gazi ailelerimiz onuruna yemek organizasyonu düzenlendi. Vali Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte ev sahipliği yaptığı, Şehri Nuh Otel'de gerçekleştirilen organizasyona 23. Piyade Tümen Komutan V. Tuğgeneral Engin Candaş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Derya Yücel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan V. Yarbay Ali Bahadır Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şırnak Temsilcisi Deham Kadırhan, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti ve STK Temsilcileri, Gazilerimiz ile Şehit ve Gazilerimizin kıymetli aileleri katıldı. Programda konuşan Vali Pehlivan, "Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri, kıymetli Gazilerimiz, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz, soframızı şereflendirdiğiniz, bereketlendirdiğimiz için teşekkür ediyorum.

Malumunuz 15 Temmuz arifesindeyiz. 2016'daki menfur darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle hep birlikte anıyoruz. Üzerinden tam 5 yıl geçti. Herkesin 15 Temmuz ile ilgili yaşadıkları, tanık oldukları var. Bu topraklarda aziz milletimiz, yüce devletimiz çok önemli, büyük sınavlar vermiş; bu sınavların hepsinden başarıyla çıkabilmiş. Bunun içindir ki tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Bu zaferler, şu an aileleri aramızda olan aziz Şehitlerimiz sayesinde, kahraman Gazilerimiz sayesinde kazanılmıştır. Onların cesareti ve feraseti bizleri bugünlere taşımıştır. Ne mutlu ki canını memleketi, vatanı, bayrağı için seve seve feda edebilecek yüreğe sahip bir milletin evlatlarıyız ve canını seve seve vatanı için feda edebilecek evlatlara sahibiz. Onlar olmasa bu topraklarda, mümkün değil, ayakta duramazdık, Anadolu'yu vatan edinemezdik. Allah bütün Şehitlerimizden, Gazilerimizden razı olsun. Ebediyete irtihal eden Gazilerimizin ve bütün Şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Böyle anlamlı günler vesilesiyle şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelmek hepimizi duygulandırıyor ve gururlandırıyor. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını ve onların bizlere emaneti olan siz kıymetli ailelerinden ve Gazilerimizden güç alıyoruz. Yurdumuzun dört bir tarafında vatan nöbeti tutan Kahramanlarımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, Korucularımız kendilerinden önce görev yapan, şehit ve gazi olanlardan güç, kuvvet alıyor. Mücadele gücünü önce yüce Allah'tan sonra da Şehitlerimizin manevi hatıralarından alarak yoluna devam ediyor.

Yarın 15 Temmuz etkinliklerde birlikte olacağız. 00. 13'e kadar meydanda olacağız. Sabah ezanına kadar da nöbetimiz devam edecek. O gece mücadele edip canlarını feda eden 251 şehidimiz ve binlerce Gazimiz anısına nöbette olacağız.

Teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor, sizlerle bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar aziz Şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden Gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah bu milleti bu tür musibetlerden, hain darbe girişimlerinden muhafaza etsin inşallah. " dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: Habermetre