15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Mehteran ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, Giresun Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler karşısında kanlarıyla destan yazan kahramanlara Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.

Giresun'un da 15 Temmuz gecesi milli birliğe ve demokrasiye sahip çıkıldığını vurgulayan Ünlü, "Giresunlu kahraman uşaklarımız o gece 4 şehit vermiştir. 67 de kahraman gazimiz vardır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Kaynak: AA