15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.07.2020 00:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:12

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Meydanda toplanan binlerce kişi, 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti.

Törende, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehter takımı konseri, 15 Temmuz Oratoryosu coşkuyla izlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması alandaki ekranlara yansıtıldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, konuşmayı uzun süre alkışladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın kutlu ve daim olmasını diledi.

Öncesi ve sonrasıyla ciddi dersler içeren 15 Temmuz darbe girişiminin, aradığını ve arzuladığını başka mecralarda, şahıslarda ve topraklarda bulma gayretine girenlerin ne şekilde canavarlaşabileceğini, hangi hile ve oyunlara bulaşabileceğini görmek adına oldukça önem arz ettiğini dile getiren Canbolat, şöyle devam etti:

"Devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler milletimizin vergileriyle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve silahlarımızı halkımıza çevirerek, düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehit ve gazilerin 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazdığını anlattı.

Aktaş, şehitlerin gönüllerdeki yerlerinin daima muhafaza edileceğini belirterek, "Bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Türkiye artık 15 Temmuz öncesinden daha da güçlüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz güvence altındadır. Devletimiz, milletimiz ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Törene, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını takip etti.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türk milletinin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinin 4. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin cesareti ve onurlu direnişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Vali Ayyıldız, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, bu kahraman milletin çıplak ellerle bastırdığı destanın adıdır. O gün vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz destansı direnişi, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Verilen mücadeleyle milli iradenin, varoluşun temel dinamiği tüm dünyaya gösterilmiştir. Tüfeğin, topun, tankın, helikopterin, uçağın karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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