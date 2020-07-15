15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanları, Muratpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Muratpaşa Camisi imam hatibi İrfan Keskin'in şehitler için mevlit ve kaside okuduğu etkinliğe, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara lokum ikram edildi. Isparta Isparta'da yeni inşa edilen Tabakhane Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit programına katılan vatandaşlara, seccade dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kılınması için uyarı yapıldı. Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da katıldı. Burdur Burdur'da tarihi Ulu Camisi'nde şehitler anısına mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı. Programa katılan vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak camiye alındı. Muğla Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şeyh Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Maskeyle sosyal mesafeye göre namazlarını kılan vatandaşlara lokum dağıldı. Kaynak: AA