15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:08

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hakkı Atamulu Kültür Parkı'nda, "15 Temmuz Destanı" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri buradaki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Daha sonra, ilçe kabristanlığına geçen heyet, buradaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu ziyarette, dua edilip, kabirlere karanfil bırakıldı.

Programlara, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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