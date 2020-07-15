15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti okutulan mevlite Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit sonunda şehitler için dua edildi. Kaynak: AA