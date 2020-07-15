15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Akköprü Mezarlığı'nda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesi Fidan dikimi Van'da Akköprü Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler kabirleri başında anıldı.

Akköprü Mezarlığı'nda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesi Fidan dikimi Van'da Akköprü Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler kabirleri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ömer Keskin ve törene katılanlar şehitler için dua etti. Daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekiler, Tuşba ilçesindeki "Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"na şehitler anısına fidan dikti. Etkinliklere Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hamdullah Şevli, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA