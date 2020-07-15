15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Belediyesi ve İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Meydanbaşı Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Mevlit programının ardından ilçe mezarlığında şehitlik ziyaretine geçildi.

İlçe mezarlığında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

Alaplı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve beraberindeki protokolle birlikte, ilçedeki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Alaplı Kaymakamlığınca düzenlenen program kapsamında, şehitler kabirleri ziyaret edildi.

Programda, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA