- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anma etkinliğinden genel görüntü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

15 Temmuz gazisi Enes Alacakaya tarafından şiir okundu

Vali Osman Bilgin'in konuşması

Sela okunması -Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda mehteran ekibin gösterisi ile başlayan etkinlikte vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"ndaki konuşmasını dev ekranlardan canlı olarak izledi.

Ardından Vali Osman Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla demokrasi ve birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ardından maketten yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fotoğraf çektirdi.

Kuran-ı Kerim okunması ile devam eden programda 15 Temmuz gazisi Enes Alacakaya tarafından şiir okundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutmadığını ve unutmayacağını ifade eden Bilgin, hain FETÖ'den asla korkmadığını ve her daim şehit olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve dirlik içerisinde olduğunu ifade eden Bilgin, 82 milyonun bir olduğunu aktardı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de yaşattığı bu ruh 15 Temmuz ruhu ile aynıdır. Yine Kuva-i Milliye ruhudur. Bu ruh bu vatandan, bu milletten ayrılmadıkça Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ilelebet göklerde dalgalanacak, asla ve asla ezanlar dinmeyecektir, ezanlar susmayacaktır. Bunu asla ve asla unutmayalım." diye konuştu.

Bu ülkeyi geliştirmek için vatanın bağımsızlığı için mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aynı oyunların oynanmak istendiğini aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Bazıları hala 'kurgu' diyor, hala 'oyun' diyor. Bazı siyasiler içki masalarında eğlenirken kumar masalarında kendi iline, kendi belediyesine hizmet etmesi gerekirken Bulgaristan'ın şehrinde gidip kumar masalarında içki masalarında 'yaşasın darbe' diyen belediye başkanlarını lanetliyorum.

Bunu açık ve net söylüyorum, aldığı para onlara haram olsun. Onların belediye başkanlıklarına yazıklar olsun, onları lanetliyorum. Ölene kadar hizmet edeceğiz. Bu aziz vatanı böldürmeyeceğiz. 15 Temmuz bir senaryo değildir, oyun değildir."

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerden salalar okundu, şehitlere dua edilmesi sonrası anma programı sona erdi.

Kaynak: AA