- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milli Birlik yürüyüşünden görüntüler

Cacabey Meydanındaki programdan görüntüler

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Programlar, Askerlik Şubesi önünden başlayarak Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, mehter takımının seslendirdiği kahramanlık türkülerine alkışlarla destek verdi.

Meydanda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon gösterimiyle dinlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, üç yıl önce bugün Türkiye'nin tarihinin en kritik günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütüne mensup bir grup hainin halkın iradesine karşı çıkarak yönetime el koymaya çalıştığını vurgulan Akın, 15 Temmuz darbe girişiminin zamanlamasının son derece dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Akın, "Tüm korkutmalara aldırmayan milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla cuntacılara büyük tepki göstermiş ve ilk defa darbeye dur demiştir. Ülkemizin bekası için sokağa dökülen, tankların önünde korkusuzca duran, üzerine yağan kurşunlara ve bombalara aldırmadan meydanları boş bırakmayan milletimiz, ülkemizin medeniyet yolunda karşısına çıkan en büyük tehlikeyi önlemiş ve darbe kalkışması sonuçsuz kalmıştır." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişinin katıldığı programda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA