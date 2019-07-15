MARDİN (AA ) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, 15 Temmuz 2016'da ülkenin ve milletin, demokrasiye alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kaldığını hatırlattı.

"Ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisini, güvenlik kuvvetlerimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak, devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalıştı." ifadelerini kullanan Yaman, şunları kaydetti:

"Milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır. Bu hain saldırı karşısında kendilerini tanklara, uçaklara, helikopterlere ve ateş kusan silahlara siper eden, iradesini zorbalara teslim etmeyen aziz milletimiz tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu destanı şanlı tarihimizin sayfalarına ekleyenleri unutmayacağız, unutturmayacağız."

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere şükran ve minnetle andıklarını belirten Yaman, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanları dolduran aziz milleti ve Mardinli vatandaşları saygıyla selamladığını bildirdi.

Kaynak: AA