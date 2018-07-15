Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlikler ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkan Sami Aydın, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve diğer protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan asker ve polis şehitliğine ziyarette bulundu.



Vali Gül ve beraberindekiler, dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Münir Murat Ertekin'in bazı yakınları, mezarı başında gözyaşı döktü.

Kırıkkale

Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Daha sonra Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Haktankaçmaz, bu milletin şehit ve gazilerini unutmadığını belirterek, "Bugüne kadar bu vatan ve bayrak için canlarını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuz gibi ihanetler yaşatmasın." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Salih Sezik dua etti.

Daha sonra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik programının ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Cami çıkışında Yozgat Belediyesi tarafından halka etli pilav ve ayran ikram edildi.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, Türkiye'nin bölünmesi için yapılan bir plandır. Her 15 Temmuz'da hafızalarımız yenilenir. Allah Türkiye'yi çok büyük bir beladan korumuş. Zira inanıyoruz ki ülkemiz İslam'ın son kalesidir. Mazlumların sığındığı bir limandır. Rabbim tüm mazlumların sığınacağı yer olarak ülkemizi devam ettirsin." dedi.

Kayseri

Kayseri'de, Hunat Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Öğle namazının ardından düzenlenen programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Müftü Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından, hayatını kaybeden bazı vatandaşların cenaze namazına katılan il protokolü, daha sonra Büyükşehir Belediyesince hazırlanan yemekleri vatandaşlara dağıttı.

Kırşehir

15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ayhan Keleş, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde mezarı başında anıldı.

Şehit Ayhan Keleş'in eşi Fadik Keleş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine şehit eşinin meydanlara çıktığını söyledi.

Şehit eşinin Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin olduğunu öğrenen küçük oğlum eve geldi ve arkadaşları ile yürüyüşe gideceğini söyledi. Oğlumun sözlerini duyan eşim ise kalkıp onlardan önce meydanlara çıktı. Gidiş o gidiş, tek tesellimiz oğluma da bir şey olmaması. Yıllardan beri sitelerde mobilyacı olarak çalışıyordu. Eşim Recep Tayyip Erdoğan hayranıdır. Zaten televizyonda gördüğü çağrı üzerine meydanlara gitti. Bana 30 yıllık evliliğimiz sırasında çok iyi bir eş ve arkadaş oldu."

Şehidin oğlu Tolga Keleş ise "Saat 5.30 gibi külliyeye gittiler. Saat 6.30 gibi de F-16'ların külliyeye ateş açması sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve şehit oldu." dedi.

Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve beraberindekiler, Şehitlik Parkı'ndaki temsili kabirlere karanfil bıraktı.



Daha sonra kentteki Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlığı'nı ziyaret eden heyet, buradaki şehit kabirlerine de karanfil bırakıp dua etti.



Etkinlikler kapsamında, öğle vaktinde Kurşunlu Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.