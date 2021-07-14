15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı.  Otobüs firması işletmecisi Murat Kılıç, "Fiyatlar standarda döndü. Koltuk kapasitesi açıldı. Talep, oldukça yoğun. Ek seferler açılmaya başladı. Bayram yoğunluğu şu an için hareketli geçiyor" dedi.

Pandemi nedeniyle otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yolcu bilet ücretlerinde, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi. Bilet fiyatlarında tavan ücret tarifesinin belirlenmesinin ardından otobüs biletlerine talep artarken, bayram tatili için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı.

"BAYRAM YOĞUNLUĞU ŞU AN İÇİN HAREKETLİ GEÇİYOR"

Otobüs firması işletmecisi Murat Kılıç, "Öğlen saatlerinde yayınlanan genelge ile fiyatlar standarda döndü. Koltuk kapasitesi açıldı. Talep, oldukça yoğun. Ek seferler açılmaya başladı. Bayram yoğunluğu şu an için hareketli geçiyor. Kurban Bayramı için talep daha fazla olacak. Bu yoğunluk bir hafta daha devam edecektir. Uçak kullanan yolcular yavaş yavaş otobüs ulaşımına yönelmeye başladı" dedi.

"BİLET FİYATLARI ŞU AN GAYET UYGUN"Yolcu Barış Tabar, "Bayram tatilini geçirmek için Malatya'ya gidiyoruz. Fiyatlar gayet iyi. Şu şartlarda 200 lira bilet, gayet uygun. 10 kilometre bir yere gitseniz, 30 lira taksi parası veriyorsunuz.  Bin 100 lira için 200 lira vermek gayet makul" diye konuştu. Coşkun Demirci, "10 gün önce bilet aldık. Fiyatlar şu an gayet uygun. Sezonuna göre normal" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: -HAVADAN GÖRÜNTÜLER-Otogardan görüntü-Yolculardan görüntü-Röpler-Genel ve detaylar

 


- Talep
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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